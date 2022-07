Dopo anni passati 'lontano dai riflettori', la Juventus torna finalmente a rubare la scena anche sul mercato. Intendiamoci, non che il colpo Vlahovic non venga considerato uno di quei nomi che farebbe svoltare qualsiasi squadra, ma una padronanza totale non la si vedeva dalla campagna acquisti che portò Cristiano Ronaldo all'ombra della Mole. Ancor prima fu la volta dei vari Pjanic, Higuain e Dani Alves, giusto per citarne alcuni. Oggi invece tocca ad Angel Di Maria e a Paul Pogba finire sotto la lente di ingrandimento, con le antagoniste che nel frattempo provano a rispondere con altri nomi di un certo spessore. Nonostante l'avvio scoppiettante della Vecchia Signora però, i soli Pogba e Di Maria non potranno bastare a colmare tutti i buchi e le lacune che la squadra di Massimiliano Allegri presenta.- Tanto per fare il punto della situazione, l'ormai certa partenza di De Ligt obbliga Madama ad investire per un centrale di difesa, per poi concentrarsi su un partner d'attacco da affiancare a Dusan Vlahovic. Ma c'è dell'altro, perchè con la notizia che sta circolando da qualche ora e che vedrebbe Koulibaly ad un passo dal Chelsea, il campo inizia anche a restringersi e proprio per questo, i dirigenti della Continassa saranno costretti ad accelerare i tempi. Più semplice invece la situazione sugli esterni, dove si potrà contare sulla presenza di Andrea Cambiaso, in attesa di capire cosa faranno Pellegrini e Alex Sandro. Da Zaniolo a Bremer, fino ad Arnautovic, i profili messi sotto osservazione sono diversi,