E alla fine c'è sempre lui,. Se la valigia era già pronta per partire è arrivato il momento di disfarla. Dopo l'infortunio di Demiral cambiano le strategia della società: da esubero a conferma, da escluso a risorsa. Da un infortunio all'altro: prima il ko di Chiellini ha convinto la Juve a tenerlo, oggi il lungo stop di Demiral ( QUI i dettagli) ha spinto il club a toglierlo dal mercato.- Fino ad oggi quando i club bussavano alla porta per chiedere informazioni su Demiral la Juve proponeva Rugani. Provava a piazzarlo ma non ci riusciva: l'unico club che è andato oltre i classici sondaggi è stato il Leicester, come riporta Calciomercato.com., che altrimenti avrebbe dovuto lasciare a Chiellini. Il destino gli dà un'altra chance da sfruttare. Rugani non vuole sprecarla.