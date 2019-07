di AM

Gonzalo Higuain è a Singapore, ma lontano da Roma lo è solo geograficamente. Sì, perché la sua partenza per la tournée in Cina non è affatto un'indicazione sulla sua permanenza, semmai una chance ulteriore per giocarsi qualche carta e stupire il suo Maestro Sarri, anche se la Juve sembra averne già scelto il futuro. Un indizio, nemmeno così irrilevante, arriva dai convocati e dalle maglie assegnate che, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, l'hanno visto privato del suo numero 9, in favore del nuovo 21. La 9 libera, la maglia del bomber, che alla Juve sembra ancora mancare e che potrebbe essere in casa (Kean) oppure arrivare dal mercato (Icardi). E così la soluzione sembra facile.



BUONUSCITA - Intanto la Roma continua il suo pressing. Accordo trovato con la Juve, milione più milione meno, con un prestito oneroso a 9 e un riscatto fissato a 27 milioni, ancora da trovare quello con il giocatore, che però ora guadagna 6,5 milioni netti a stagione. Ecco perché il possibile contratto con la Roma a 4.5 fino al 2023. E ora? Ora Higuain deve dire sì, anche se - oltre alla scarsa volontà di lasciare i colori bianconeri - c'è un nodo buonuscita. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, prima di tutto la Juve dovrebbe saldare la differenza tra i 6.5 e quei 4.5 che guadagnerebbe fino al 2021, cioè 4 milioni di euro.