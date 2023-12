Bayern Monaco (Germania) – 100 punti

Inter (Italia) – 74 punti

PSG (Francia) – 71 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 66 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 60 punti

Lipsia (Germania) – 59 punti

Porto (Portogallo) – 59 punti

Barcellona – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti

Siviglia – 42 punti

Napoli – 41 punti

Salisburgo – 40 punti

Ajax – 39 punti

Milan – 39 punti

Shakhtar – 35 punti

Lazio – 33 punti

La Juve, anche non partecipando alla Champions League, è interessata a ciò che succede nel più importante palcoscenico calcisticoUna competizione che darà ai club che parteciperanno non solo un'importante e affascinante vetrina ma anche un grande ritorno economico . In quest'ottica, la Juve questa sera guarderà con attenzione ciò che accadrà al St James' Park nella sfida tra Newcastle e Milan.Solo due squadre per nazione parteciperanno alla competizione (32 club in tutto, 12 club europei). Per l'Italia, c'è già l'Inter praticamente certa del posto mentre è apertissima la lotta per l'altro posizionamento.Ma quali sono i criteri per partecipare? La selezione si baserà sui risultati ottenuti in Champions League dal 2021 al 2024 e ancora è da decidere se sarà utilizzato il ranking UEFA o quello FIFA. In ogni caso, i bianconeri sono al momento qualificati e la partita di questa sera del Milan può essere decisiva visto che i rossoneri ottenendo il passaggio agli ottavi sarebbero più vicini alla Juve nel ranking rispetto al Napoli.Un'eliminazione della squadra di Pioli ai gironi significherebbe una mancata partecipazione al Mondiale per Club da parte del Milan.Di conseguenza, la Juve "tifa" il club francese e il Newcastle. Per quanto riguarda il Napoli invece, solo un passaggio ai quarti di finale potrebbe permettergli di impensierire i bianconeri nel ranking. Già questa sera si potrebbe sapere con un po' più certezza quale club italiano insieme all'Inter viaggerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club 2025.