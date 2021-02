Il colpo a centrocampo del Torino nel mercato di riparazione è stato Rolando Mandragora. La società granata lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto fra 18 mesi dalla Juventus ma, perché la clausola che obbligherà il Torino ad acquistare il giocatore a titolo definitivo entri in vigore è necessario che si verifichi una condizione: che la squadra granata non retroceda in serie B.