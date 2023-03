. O meglio, questo era il dilemma. Perché ad oggi, 13 marzo 2023, è difficile avere dubbi su quale dovrebbe essere il perno del centrocampo delladel prossimo futuro (oltre che del presente, ma quello è scontato), alla luce dei verdetti consegnati da questa stagione che ormai sta entrando nella fase più calda. In entrambi i casi si parla di francesi, in entrambi i casi si ha a che fare con ingaggi da top player.E il campo dice che Paul, accolto in estate tra il giubilo generale come iltornato a casa dopo un viaggio per mare e per monti, non ha portato con sè niente - ma proprio niente - di utile alla causa bianconera, anzi ha deluso tutti coloro che lo aspettavano come si aspetta un salvatore destinato a cambiare il mondo. Ma dice anche che Adrien, proprio il giocatore di cui nello stesso periodo si invocava l'addio come se alla Juve avesse portato chissà quale sciagura, ha contribuito a tenere in piedi la baracca come pochi altri in stagione, rivelandosi quel famoso. Basterebbe ripartire da qui, dal verdetto del campo,a costo di sborsare le cifre che chiede da mesi. In che modo? Anche qui la risposta è subito data:, che a differenza del connazionale non sembra poter offrire le stesse garanzie in termini di continuità, tenuta fisica e responsabilità.. Ma probabilmente, salvo colpi di scena, la Juve sceglierà un'altra strada: Pogba e non Rabiot. Il problema di quest'anno si ripresenterà? Possibile. Ma a quel punto non ci sarà più il Duca a salvare la sua Signora.