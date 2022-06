In casa Juve continua ad essere motivo di dibattito la situazione legata al futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo sembra lontano dall'essere riconfermato da Madama, in virtù dei 35 milioni da versare all'Atletico per esercitarne il riscatto che, sono ritenuti una cifra troppo elevata dalle parti della Continassa. Ma stando a quanto riportato da Sky Sport in queste ultime ore, i bianconeri proveranno comunque a negoziare con i Colchoneros per capire se si potrà ottenere uno sconto, altrimenti difficilmente l'ex Real verrà riscattato.