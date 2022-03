Il campionato si avvia al rush finale e per i dirigenti delle rispettive squadre è doveroso iniziare a guardare già alla stagione che verrà. Negli uffici della Continassa si studiano diversi colpi di mercato, con il centrocampo che necessita di priorità assoluta. I nomi che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora sono molti, da Pogba a Milinkovic fino a De Jong o Gravenberch. In queste ultime ore però si sarebbe aggiunta anche un'altra candidatura e riguarda quella del giovane talento del Sassuolo Davide Frattesi. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa che al momento vedrebbe l'Inter in vantaggio e con una cifra vicina ai 25 milioni di euro la trattativa può giungere a conclusione.