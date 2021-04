2









Qualche spiffero inizia a farsi sentire, non è ancora vento di tempesta. La Juve ha tante idee per il prossimo mercato e una di queste è certamente quella di cambiare il portiere titolare. Se di fatto andrà via Buffon, l'ipotesi secondo resta tra Emil Audero (che avrebbe peso specifico nella lista Serie A e Uefa in quanto cresciuto alla corte bianconera) e Mattia Perin, già sotto contratto e di ritorno dal Genoa. Per il primissimo ruolo? C'è Gigio Donnarumma.



QUEL RINNOVO... - La Juve vuole infatti infilarsi tra le pieghe del rinnovo di contratto. E stando a quanto racconta il Corriere della Sera, puntano oggi decisi sull'estremo difensore del Milan, tentandolo con la possibilità di giocare la Champions sfiorata in carriera. Ci pensa anche il PSG di Leonardo, ma Maldini sa di poter contare ancora su qualche asso nella manica. L'ultima offerta era di 8 milioni per 5 anni: Raiola prende tempo. E la Juventus continua a sperare...