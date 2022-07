"Markoè incedibile". Dopo Giovanni, lo ha ribadito anche Claudio, amministratore delegato del. Come racconta Tuttosport, i rossoblù romagnoli vogliono ripartire da lui, dal bomber austriaco che la scorsa stagione ha segnato 15 gol, cercando di ignorare il più possibile le sirene che parlano di una corte forte e insistente da parte della, che lo ha individuato come l'opzione migliore per sostituire (o affiancare) Dusangrazie al suo mix di esperienza, tecnica e fisico.Il Bologna, insomma, continua a fare muro, ma entro la fine del mercato il tentativo di resistenza potrebbe fallire. Il giocatore, infatti, sembra tutto tranne che insensibile alle avances della Signora, dove il primo a spingere per l'affondo decisivo è Massimiliano, un suo grande estimatore. Forte anche di questo "sponsor", Arnautovic spera ancora in una svolta positiva per il suo approdo a Torino, che potrebbe essere favorita dall'inserimento nell'affare di una contropartita: attenzione, in questo senso, a Danielema anche ad Andrea, che domani dovrebbe sostenere le visite mediche con la Juve per poi però cambiare subito aria; diversi, infatti, i club che hanno già bussato alla porta della Continassa per averlo in prestito, e tra questi, guarda caso, c'è anche il Bologna.