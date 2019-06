Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas guarda con grande interesse al mondiale femminile e in particolare a quello delle azzurre di Milena Bertolini: "Per me le azzurre non sono una sorpresa, il paese ci ha messo un po' a capire, ma poi è andato veloce. Vorrei un’azzurra nel mio OL nella prossima stagione e ho già un paio di nomi in testa. Non do consigli alla Serie A perché c’è Agnelli che in questi due anni ha dimostrato di come si può fare sul seri. Mi spiace che il mio amico De Laurentiis non si faccia avanti" le sue parole a La Stampa. La scorsa estate Bonansea era finita nel mirino del club francese ma l'attaccante bianconera rifiutò preferendo restare alla Juve.