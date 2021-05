5









L'obiettivo numero uno della Juventus è chiaramente quello di andare in Champions. Dirigenti, squadra e società non ne vogliono neanche sapere di una mancata qualificazione, ma a 180' dalla fine del campionato e con la squadra di Pirlo attualmente al quinto posto bisogna fare anche i conti con l'ipotesi di 'retrocessione' in Europa League. In quel caso la Juventus dovrà tagliare alcuni stipendi, e l'accordo molto vicino tra il Gremio e Douglas Costa - che rientrerà a fine stagione dal prestito al Bayern Monaco - aiuta il club a risparmiare un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Tra il club brasiliano è quasi tutto sistemato, ora il giocatore dovrà trovare l'intesa con la Juve per la risoluzione del contratto.



SENZA CHAMPIONS - Il Covid ha tagliato le gambe a tutte le società Juve compresa, inoltre senza qualificazione in Champions i bianconeri dovranno rinunciare a una cifra vicino ai 60 milioni di euro (solo per l'ingresso nella competizione, per una media totale di 70/80 milioni compresi i premi Uefa). La situazione è molto delicata anche a livello economico, tanto da rendere concreta l'ipotesi di una ricapitalizzazione, come spiega La Gazzetta dello Sport. DYBALA - Tra le situazioni rimaste in stand by c'è quella legata al rinnovo di Paulo Dybala: la società e l'entourage del giocatore non hanno avuto più contatti da mesi, senza il quarto posto è difficile pensare a un nuovo contratto con aumento importante dell'ingaggio come vorrebbe il giocatore, e la scadenza fissata per giugno 2022 spinge sempre di più la dirigenza a considerare la cessione in estate. Nonostante i 100 gol con la maglia bianconera.



STIPENDI POSTICIPATI - Difficile pensare che gli altri giocatori della rosa con ingaggi alti - Rabiot e ramsey prendono 7 milioni netti l'uno, tanto per dirne due - rinuncino a parte dei loro stipendi per andare a giocare la Champions da altre parti. La Juve è legata a questi giocatori che con ingaggi simili faticano anche a trovare mercato soprattutto in Italia, sarà complicato piazzarli anche con qualche scambio. In queste settimane intanto la società ha chiesto di posticipare il pagamento di quattro mensilità, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella avvenuta nella scorsa stagione durante la pandemia, e conclusa con la rinuncia collettiva da parte dei giocatori. Anche da qui, ma non solo, possono arrivare dei risparmi utili in chIave bilancio.