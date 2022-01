Tanto calciomercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola.



La Gazzetta dello Sport titola: "Juve subito Vlahovic". I bianconeri avrebbero presentato alla Fiorentina un'offerta per aggiudicarsi l'attaccante serbo già in questa sessione di mercato: 35 milioni più il cartellino di Kulusevski.



Il Corriere dello Sport scrive: "Scudetto sospeso", in relazione al focolaio Covid emerso nel Venezia che potrebbe far saltare il match con l'Inter e fermare i nerazzurri. In taglio alto un'intervista a Giroud in vista di Milan-Juve.



"La Juve taglia" è il titolo scelto da Tuttosport, che pubblica le foto di tutti i giocatori in scadenza di contratto nel 2022 e scrive: "Arrivabene punta a ridurre il monte ingaggi del 15%".