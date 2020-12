Le prime pagine dei quotidiani in edicola domani si concentrano sul mercato che verrà. Il 4 ottobre è prevista l'apertura ufficiale, il Corriere dello Sport fa il punto sulla Juve tra possibili entrate e uscite: "La Juve taglia Bernardeschi e mette nel mirino De Paul e Llorente". Tuttosport apre con due foto di Llorente e Ozil e una domanda: "Juve, li prendi?". In taglio alto si concentra sull'asse Italia-Francia: "Dybala-Eriksen, Parigi chiama. L'arrivo di Pochettino al Psg condiziona le strategie di Juve e Inter: nel mirino uno tra La Joya , che ha in ballo il rinnovo in bianconero, e il danese, possibile pedina di scambio con Paredes".