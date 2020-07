di Alberto Toppi

Eccolo il nono scudetto consecutivo della Juventus, finalmente è arrivato, il primo dell’era Sarri, nonché il suo primo titolo in terra italiana. Ora c’è tempo di gioire ed esultare, fare incetta di energie positive per rilassare i nervi in vista della Champions League, quando le calde notti di agosto assumeranno un’inedita atmosfera europea.



Il paradosso è che si tratta di un tricolore dal doppio lato della medaglia: una indiscutibilmente vincente, l’altra criticata. Perché con Sarri si sperava di ammirare un gioco più soddisfacente agli occhi rispetto a quello del predecessore Allegri, perché lungo il percorso sono sfuggite sia Coppa Italia che Supercoppa. Ma ripetersi per la nona volta non è cosa per tutti, soprattutto nell’anno in cui la concorrenza è stata la più spietata degli ultimi anni. Tra ostacoli e successi, la Juventus ha tenuto lontano Lazio e Inter, allungando l’egemonia in Italia. Il prossimo step sarà estenderla al decennio. Alla fine, il lato della medaglia vincente ha luccicato di più, grazie a tanti tasselli che hanno composto il nono mosaico consecutivo.



