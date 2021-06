Negli ultimi anni il movimento calcistico statunitense ha avuto una vera e propria esplosione. Non solo in termini di qualità dei calciatori che calcano i campi da gioco a stelle e strisce, ma anche per i talenti che vengono prodotti dai vivai locali. Talenti che poi si trasferiscono in Europa per consacrarsi, come è successo a McKennie, per esempio. La Juventus, guarda con attenzione a questo movimento così effervescente e avrebbe individuato il prossimo obiettivo di mercato: ​Tajon Buchanan, esterno dei New England Revolutions di 22 anni. Il calciatore, però, secondo quanto riporta ​TSN Sports, sarebbe cercato da club di mezza Europa.