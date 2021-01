2









In Sudamerica sono tutti pazzi per Matìas Arezo, attaccante uruguaiano classe 2002 del River Plate di Montevideo. Il profilo di questo talento considerato uno dei più forti in patria, è stato accostato anche alla Juventus. Un giocatore che i bianconeri tengono d'occhio come anche altre big d'Europa, che sarà la prossima tappa del giocatore. Il presidente del club Willie Tucci, infatti, ha dichiarato che per il giocatore non ci saranno step intermedi in una big sudamericana, ma verrà ceduto direttamente in Europa. E' solo questione di tempo. E la Juve lo segue con attenzione.