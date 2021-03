La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato sudamericano. In Brasile particolarmente, dove tra i talenti entrati nei radar dei bianconeri c'è anche Gabriel Menino, centrocampista vent'enne del Palmeiras sul quale però ci sono anche Atletico Madrid e Chelsea. A riportarlo è UOL Sport, secondo il quale potrebbe aprirsi un'asta internazionale per il gioiellino brasiliano pronto a fare il grande salto in Europa.