Durante la conferenza stampa dal ritiro della Francia, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato di Eduardo Camavinga che ha appena debuttato con la maglia dei Bleus: "E' bello vederlo vestire la maglia della Francia, ma la cosa meravigliosa è stata segnare all'esordio. Sono molto contento per lui e gli auguro il meglio, è un bravo ragazzo e ha tutto per diventare un grande giocatore: ha il futuro nelle sue mani. Mi assomiglia un po', non è timido e ha fiducia nelle sue qualità". La Juve, che al Rennes ha girato Rugani in prestito a pochi giorni dalla fine del mercato, potrebbe bussare al club francese a fine stagione per capire se ci sono margini per portare a Torino il gioiellino classe 2002.