"We did it again!", tradotto: "L'abbiamo fatto ancora". La Juventus esulta sui social dopo la vittoria per 2-1 sull'Inter. Una vittoria che dI bianconeri hanno espugnato San Siro grazie al gol di Paulo Dybala e a quello nel finale diche hanno intervallato il calcio di rigore realizzato da Lautaro Martinez. Proprio come due stagioni fa. La Juve l'ha fatto di nuovo! QUI LE REAZIONI SOCIAL DI TUTTI I CALCIATORI DELLA JUVE DOPO LA VITTORIA SULL'INTER