Il nuovo gioiellino del calcio brasiliano è il classe 2002 del Flamengo Reiner. In Spagna danno il trequartista vicino al Real Madrid per una cifra di circa 35 milioni di euro, ma, secondo la stampa brasiliana, oltre a Inter e Milan per Reiner ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, sempre attenta quando si parla di giovani di talento.