"Quel giorno è nata La Joya bianconera", il profilo Twitter inglese della Juventus usa queste parole per condividere il video della prima rete di Paulo Dybala con la maglia bianconera. Era l'estate del 2014.L'avversaria di quel giorno, tra l'altro, era proprio la Lazio in un match di Supercoppa. Corsi e ricorsi per l'attaccante argentino e per la Juve. Quel giorno nasceva La Joya bianconera.