Lascegliecome uomo copertina del post della vigilia, l'ultimo di questo 2021. Contro il Cagliari, infatti, i bianconeri chiuderanno un'annata in cui sono stati vinti due trofei, si è guadagnato recentemente il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma in campionato la falsa partenza ha comportato un notevole ritardo rispetto alle prime. Nelle ultime giornate il divario, Inter a parte, si è ridotto: ma la squadra di Allegri sa che non deve sbagliare quest'ultimo appuntamento dell'anno solare.