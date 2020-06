“Correva l’anno 2006. Il primo goal di Giorgione Chiellini”. Con questa dedica, la Juventus ha voluto ricordare su Twitter il primo gol in maglia bianconera di Chiellini. Era il 27 agosto del 2006, durante un Napoli-Juve finito 3-3. Dal quel momento, quattordici anni di amore e trofei, ergendosi come pilastro e capitano della storia recente della Vecchia Signora. Adesso Chiellini è pronto a tornare insieme al resto del calcio italiano, anche se non ci sarà per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan perché sta intraprendendo un percorso cauto per il rientro, per evitare problemi di natura fisica (a settembre si era rotto il crociato). Ma quando sarà il momento giusto, Chiellini vorrà rimettersi la fascia al braccio e lottare, come sempre, per i colori della Juve.