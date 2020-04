“Come state passando questi giorni in casa?” così la Juventus, attraverso il proprio profilo Twitter, chiede ai suoi fan come stanno passando la quarantena. Nel video, c’è chi si dedica a rifarsi il look, come Cristiano Ronaldo, chi invece facendo workout, come Matthijs De Ligt, Rodrigo Bentancur, Laura Giuliani, Douglas Costa e Adrien Rabiot. Infine, c’è chi si rilassa, protagonista ancora il difensore olandese insieme alla sua ragazza: lui dorme, lei gioca con il cane. Il tutto chiuso dall’hashtag del momento, l’azione che tutti dovrebbero fare in questo momento: stare a casa.

