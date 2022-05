Il caso Torreira tiene banco in casa Fiorentina. Riscatto in dubbio e in bilico, tra accordi mancanti con Arsenal e giocatore, ma soprattutto la richiesta di cambiamenti in corsa e sconti da parte della società Viola. Intanto, sui social spunta una petizione, raccolta firme per tenere a Firenze il regista e anche non favorire un suo approdo alla Juventus, interessata a lui. Su Change.org in poche ore sono state raccolte 4 mila firme, tra cui quella di Sebastien Frey.