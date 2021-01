5









José Juan Macias ha 21 anni, gioca nel Chivas ed è uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano. La Juve prosegue nella sua caccia ai migliori talenti, tanto italiani quanto stranieri. Dopo l'affare Rovella chiuso, 10 milioni di euro tutti in bonus al Genoa, con nell'affare anche ragazzi come Portanova e Petrelli, ecco le altre mosse. Sempre vivo l'interesse per Bryan Reynolds, 19enne terzino americano di Dallas, che piace anche a Roma e Bruges.



E poi? Al loro nome si aggiunge quello per José Juan Macias, che in Sud America è stato etichettato addirittura come un potenziale nuovo Agüero. Come riporta Tuttosport, Macias è messicano, ha 21 anni e gioca nel Chivas. È extracomunitario e non potrà arrivare direttamente in questo mercato, perciò si cerca una sinergia anche per lui. C'è da battere anche la concorrenza del Napoli. Sempre in materia di giovani, la Juve ha messo nel mirino Marko Brkljaca, talento 2004 dell’Hajduk Spalato.