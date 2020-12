Il Milan alza il forcing e offre anche Leo Duarte, il Verona per ora dice di no e fissa il prezzo ben oltre 15 milioni. Così Matteo Lovato è pronto a restare ancora a lungo un obiettivo di mercato delle grandi d'Italia, con la Juve sempre alla finestra. Il difensore piace e tanto ai bianconeri, per ora bloccati su questo fronte: ma se il Verona resistesse fino all'estate, allora la Juve avrà tempo e modo di fare la propria mossa. Lo riporta calciomercato.com.