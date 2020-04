La Juventus augura la buona domenica, invitando tutti a restare a casa per limitare il contagio da Covid-19: “Buona domenica, bianconeri! E ricordate sempre, riducete i contatti!”. L’immagine utilizzata è esemplificativa, Buffon, impegnato in campo, con la mano protesa in avanti che indica lo stop, come quello che i portieri danno una volta posizionata la barriera. Il club bianconero è stato uno dei primi a dare il proprio contributo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, attraverso una raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte.