Nei giorni scorsi il nome de Papu Gomez è stato accostato anche alla Juventus. L'argentino è in rottura totale con l'Atalanta e lascerà i nerazzurri nel mercato di gennaio. Per i bianconeri non rappresenterà una priorità, e secondo Sky Sport Percassi ha già mandato un messaggio a tutte le squadre interessate al giocatore: l'Atalanta apre alla cessione di Gomez, ma soltanto all'estero o a squadre non concorrenti per i primi posti. Di opinione diversa è il giocatore, che invece vorrebbe un top club per il suo futuro.