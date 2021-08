La smobilitazione ufficialmente iniziata del Chievo in seguito alla mancata iscrizione tra i professionisti sta creando un'inevitabile diaspora di talenti dal club clivense, in società anche di primo livello. Innanzitutto il talento più fulgido del settore giovanile, Samuele Vignato, che ancora non ha trovato la sua nuova squadra perché al centro di un'asta di mercato che vede protagonista anche la Juventus, insieme a Monza e Inter.

INTANTO È ARRIVATO - Un giovane del Chievo è già arrivato alla Juve. Under 23. Ufficializzato oggi infatti Emanuele Zuelli (vedi foto dell'articolo), centrocampista di corsa e cervello con all'attivo 25 presenze in Serie B con la maglia veronese. E deve ancora compiere 20 anni. Pronto per dare sostanza al centrocampo di mister Zauli in C.