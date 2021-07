Juventus-Gremio, Douglas Costa ma non solo. Dopo aver chiuso l'affare che ha riportato l'ex Bayern Monaco in Brasile, i due club potrebbero riprendere i contatti per un giocatore che farebbe il percorso inverso da Porto Alegre a Torino. In Brasile stanno accostando alla Juve il nome di Vanderson de Oliveira Campos, per tutti- Attraverso degli intermediari il giocatore è già stato offerto alla Juve che sta valutando il profilo del ragazzo: nella gara persa ieri contro la Juventude è entrato nel finale di gara,per capire se si possono approfondire i discorsi con il Gremio e pensa a un piano per poterlo portare eventualmente in Italia.- Se si dovesse decidere di affondare il colpo,. Vanderson strizza l'occhio all'Italia, Juventus e Gremio possono mettere in piedi un altro affare.