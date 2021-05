1









La Juventus è pronta a sacrificare Wojciech Szczesny per arrivare a Moise Kean. Paratici sta pensando un modo per riportare l'attaccante classe 2000 a Torino, e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sta provando a mettere in piedi uno scambio con l'Everton proponendo il portiere polacco in cambio della punta che in questa stagione ha giocato in prestito al Psg. Se l'affare dovesse andare in porto, la Juve farebbe un nuovo tentativo per prendere Donnarumma tra i pali.