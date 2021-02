1









In Spagna sono sicuri: Isco verso l'addio al Real Madrid. Lo riporta Diario Gol, secondo il quale lo spagnolo, in scadenza di contratto, avrebbe deciso di lasciare il club spagnolo a fine stagione. In passato il giocatore era stato accostato alla Juventus, il primo nome fatto da Pirlo dopo il suo arrivo sulla panchina bianconera. A zero può essere senza dubbio una di quella occasioni di mercato sulle quali spesso investe la Juventus, come ha fatto già fatto, tra gli altri, con Rabiot e Ramsey.