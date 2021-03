1









La Juventus sta pensando a un colpo da novanta per la prossima estate. Un colpo 'stile Tevez' che in questo caso arriverebbe a parametro zero perché in scadenza di contratto a giugno: si tratta del Kun del Manchester City Sergio Aguero. Quella che al momento è solo un'idea nei prossimi mesi potrebbe diventare una pista calda, anche se Pep Guardiola insiste con il giocatore per convincerlo a firmare il rinnovo. Da Tevez ad Aguero, otto anni dopo la Juve mette nel mirino un altro attaccante del City.