1









Ultimi giorni di mercato per la Juventus, che intanto ha messo un giovane nel mirino per il futuro: si tratta del centrocampista del Livorno Hamza Haoudi, mezz'ala classe 2002 e considerato 'il nuovo Hamsik'. Doppio passaporto italiano e marocchino, in questa stagione ha totalizzato 16 presenze e 3 gol. I bianconeri stanno valutando il suo profilo e potrebbero fare un affondo già in questi giorni per aggregarlo all'Under 23, sul giocatore ci sono anche Monza, Empoli, Parma e Crotone.