Un'ipotesi che può diventare realtà. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, inizia a circolare nell’ambiente delle banche d’affari un'indiscrezione che riguarda la Juve da vicino: l’ipotesi di un aumento di capitale. Il secondo. Sì, perché le casse della società bianconera richiedono risorse, a causa dell’emergenza Covid, ed Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club – sta valutando il da farsi. Necessità e volontà, quindi, potrebbero unirsi e dare vita a un nuovo aumento dei fondi per far fronte alle esigenze di bilancio. Al termine della sessione estiva di mercato verrebbero valutate con più precisione le cifre. Un valore della nuova possibile ricapitalizzazione, infatti, non è al momento preventivabile, ma le indiscrezioni raccontano di una cifra compresa tra 300 e 400 milioni, simile all'ultima. E i tempi? Fine mercato sembra il momento più idoneo per una decisione definitiva. Proposte, ma accantonate altre due soluzioni: prestito convertibile e l’ingresso in minoranza di un socio finanziario. La Juve deve sopperire a un bilancio in rosso e valuta come farlo.