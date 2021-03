1









Gianluca Scamacca è uno degli osservati speciali della Juventus nell'Europeo Under 21 in corso in questi giorni. L'attaccante azzurro di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa è stato cercato a lungo dai bianconeri durante il mercato invernale, per poi mollare la presa dopo non aver trovato l'accordo con i neroverdi sulla formula del trasferimento. In estate però potrebbe partire un nuovo assalto al giocatore, che intanto ha subito segnato al debutto all'Europeo nell'1-1 contro la Repubblica Ceca. E secondo i quotidiani in edicola oggi, è stato il migliore in campo della squadra di Nicolato. Ecco i giudizi.



6,5 - La Gazzetta dello Sport : "Ci sono momenti da Super Sayan in cui gli riesce tutto. Disarmante la facilità al gol. Avesse messo pure il secondo...".



7,5 - Tuttosport: "Ci prova subito su punizione, alta. Poi, su invito di Cutrone, impegna Jedlicka. Al terzo tentativo fa centro: invito di Cutrone, dribbling sul portiere e nono gol con l'Under. Nel finale, va vicino al gol-vittoria costruendosi da solo l'occasione".