La Juventus studia da vicino Luca Pellegrini. Il terzino classe '99 preso in estate dalla Roma, è stato girato in prestito al Cagliari per permettere al giocatore cresciuto in giallorosso di trovare la continuità in Serie A, fondamentale per crescere ed essere pronto a tornare in bianconero. Già, perché per la Juventus Pellegrini rappresenta il futuro sulla fascia e, ad oggi, non è stato preso solo per fare una plusvalenza.