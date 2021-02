Iscritto alla lista dei Top Players del nostro campionato risulta Manuel Locatelli, oramai non più una novità. Anche contro il Crotone il playmaker neroverde ha confermato un’Efficienza Tecnica del 94%, dovuta soprattutto alle ottime capacità in fase di impostazione (K-Pass e K-Movement 96%), completando con successo quasi il 70% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà. La crescita del centrocampista ex Milan, nel mirino della Juve, in questa stagione si è palesata anche nei movimenti senza palla, con un pressing stabile al 94%, anche se deve migliorare dal punto di vista fisico, soprattutto nelle azioni ad alta accelerazione, dove attualmente l’Efficienza non supera l’87%. Il rendimento del Sassuolo in questo campionato è ascrivibile soprattutto al suo regista, che ha contribuito al piazzamento dei neroverdi al secondo posto della speciale classifica di Stabilità Tecnica (98%) al termine del girone di andata.