La Juventus continua a seguire da vicino i gioiellini italiani del futuro. Tra i nomi più caldi c'è quello di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che alla prima stagione in Serie A sta avendo un grande impatto dimostrando di non soffrire minimamente la pressione del grande salto. Ogni settimana ci sono scout di società italiane e straniere in tribuna per osservarlo, il presidente del Brescia Cellino è pronto a far partire un'asta partendo da una base di almeno 55/60 milioni di euro. Juve ma non solo, tutti pazzi per Tonali