Nella scuderia di Mino Raiola, nella quale è appena entrato lo juventino Bernardeschi, c'è anche Donyell Malen, attaccante classe '99 del Psv che potrebbe rappresentare il profilo ideale per l'attacco del futuro. Il club olandese lo valuta 50 milioni di euro e al momento sono considerati troppi dalla Juventus. Ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport potrebbe aprirsi uno spiraglio dall'eventuale cessione di Bernardeschi, per il quale i bianconeri chiedono 40 milioni (la stessa cifra spesa per prenderlo dalla Fiorentina). Quella di Malen, al momento, è solo un'ipotesi, ma con la regia di Raiola potrebbe diventare qualcosa in più.