La Juventus è uno dei club che ha messo gli occhi su Luka Romero, il giovanissimo talento del Maiorca: trequartista classe 2004 (!), a sedici anni sta stupendo il mondo intero ed è già diventato il giocatore più giovane a giocare nel campionato spagnolo. Da record. Il ragazzo in Italia piace anche a Inter, Milan e Napoli, non ha ancora un contratto da professionista che sta aspettando da novembre scorso. E la Juve è alla finestra, pronta a intervenire se le parti non dovessero trovare l'accordo.