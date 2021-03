1









A due mesi dalla fine della stagione la Juventus ha iniziato a guardarsi intorno in cerca dei rinforzi giusti per la prossima stagione. Fabio Paratici è già al lavoro, e secondo quanto riporta la stampa inglese sta studiando se e come affondare il colpo per Hector Bellerin, sul quale Barça e Psg si sono un po' defilate. L'idea è quella di inserire nell'affare una contropartita tra Douglas Costa, che rientrerà dal prestito al Bayern Monaco, e Adrien Rabiot.