Viste le difficoltà per il rinnovo di contratto nonostante una trattativa che va avanti da oltre un anno, la Juventus sta iniziando a pensare alla cessione di Paulo Dybala in estate. Il contratto dell'argentino scade a giugno 2022, e per non perderlo a zero i bianconeri stanno valutando una soluzione per l'estate. Tra le ipotesi c'è anche quella di uno scambio con un top club: magari il Barcellona, che come riporta il Corriere dello Sport potrebbe mettere sul piatto Antoine Griezmann; o il Psg, dove c'è Mauro Icardi già cercato dalla Juve.