Mikkel Damsgaard è uno delle migliori sorprese di questa stagione. Centrocampista classe 2000 della Sampdoria, si alterna spesso a Jankto sulla fascia sinistra e durante la pausa per il campionato è stato anche protagonista con la maglia della Danimarca con due gol e due assist contro la Moldavia. La Juventus - insieme all'Inter - ha acceso i riflettori sul ragazzo che la Samp ha preso per 6 milioni di euro dal Nordsjaelland, in estate potrebbe fare un tentativo ma l'idea dei blucerchiati, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di tenerlo per un'altra stagione, valorizzandolo ancora di più e poi magari venderlo nell'estate 2022 a un prezzo più alto. Ad oggi vale almeno tre volte l'investimento fatto dal presidente Ferrero, l'obiettivo è quello di fare una plusvalenza come già successo per i vari Muriel, Skriniar, Torreira, Schick, Praet e Andersen.