1









La filosofia della Juventus è la stessa da anni: lavorare bene nel presente per pianificare il futuro. Trovare quei talenti che possano esplodere nel futuro e anticipare la concorrenza sui giocatori già affermati. E' successo con Demiral prima e de Ligt dopo, un anno fa di questi tempi è stato bloccato Kulusevski poi arrivato in estate a Torino e oggi è stato preso Rovella (classe 2001) che rimarrà al Genova per maturare e crescere.



CHI E' - Sono tanti i talenti monitorati dalla Juventus, "se dovessimo elencarli tutti dovremmo fare tre o quattro trasmissioni" ha detto lo stesso Paratici ieri nel pre partita a Sky Sport rispondendo a una domanda su Locatelli. Tra loro, però, c'è un ragazzo che i bianconeri stanno monitorando da vicino: si chiama Maurits Kjaergaard, è di proprietà del Salisburgo ma gioca in prestito nel Liefering, club satellite in seconda divisione austriaca. E' un centrocampista danese (Under 19), classe 2003, con caratteristiche alla Rabiot.



LO SCENARIO - In questa prima parte di stagione ha totalizzato 13 partite, 3 gol e un assist. Punto fermo della squadra, spesso gioca più avanzato sulla trequarti. La Juve lo sta studiando per capire se può diventare un giocatore di livello, oltre ai bianconeri ci sono anche altre big che in questi mesi hanno visionato il giocatore. Intanto, il Salisburgo sta pensando di riportarlo alla base, per sostituire il buco lasciato da Szoboszlai passato al Lipsia, altro club della RedBull. Kjaergaard è uno degli ultimi talenti nella lista di Paratici, che è già al lavoro per il futuro.