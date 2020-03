18 anni e talento da vendere. Kaio Jorge martedì scorso ha segnato il primo gol in Copa Libertadores con la maglia del Santos contro il Defensia y Justicia di Hernan Crespo. Stessa maglia stesse qualità, per tutti in Brasile il gioiellino classe 2002 è considerato l'erede di Neymar. Lo sa bene anche la Juventus, che lo sta seguendo con interesse per studiarlo e valutarlo da vicino dopo i 5 gol con il Brasile nel Mondiale Under 17, come riporta Tuttosport.



CONCORRENZA E CLAUSOLA - Sul giocatore ci sono anche Real Madrid, Psv e Lipsia, ma dalla Spagna riportano che la Juve è in prima fila. E Kaio Jorge ha lanciato un messaggio ai bianconeri: "Sono contento che sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa. Ora però sono concentrato solo sul Santos". Testa sulle spalle e obiettivo messo a fuoco, il brasiliano vuole l'Europa e la Juve prova a svecchiare l'attacco. L'attaccante del Santos ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e difficile si riuscirà a spostarsi da quella cifra. La Juve lo studia e valuta, il profilo di Kaio Jorge è nei radar bianconeri.