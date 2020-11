3









Italia-Svezia, andata e ritorno. Più e più volte. Motivo del viaggio: Isak Bergmann Johannesson. Gli scout della Juve - e non solo - lo hanno visionato e studiato da vicino, le relazioni sono tutte positive e e basta farsi un giro per le vie di Norrkoping per capire che i bianconeri hanno messo nel mirino il nuovo talento del calcio islandese. Centrocampista classe 2003, chi lo conosce bene fa sapere che sembra avere almeno dieci anni in più per la sicurezza con la quale gioca in campo; personalità da vendere, centrocampista mancino che sta trascinando il Norrkoping verso la qualificazione in Europa League: 3 gol e 9 assist in 26 partite di campionato.



CHI E' - Centrocampista centrale, all'occorrenza può fare l'esterno d'attacco e da piccolo ha giocato anche terzino. Il 'vizietto' del gol ce l'ha sempre avuto, con l'Under 17 ha segnato 10 gol in 13 gare, a 17 anni ha già giocato con l'Under 21 e a marzo potrebbe debuttare nella nazionale A. A 15 anni debuttava nella seconda divisione islandese, in panchina c'era il padre Johannes Karl Joey Gudjonsson, anche lui ex giocatore. Ha rifiutato Ajax e Copenaghen prima di andare a giocare in Svezia, i due club sono rimasti sulle sue tracce ma ora si sono aggiunte anche Borussia Monchengladbach, Juventus e Manchester United, club dove Johannesson vorrebbe giocare un giorno.



COME DE BRUYNE - Il suo modello è Kevin De Bruyne e in futuro si augura di arrivare al suo livello. A gennaio potrebbe lasciare il Norrkoping, ma il ragazzo ha già le idee chiare: non gli interessa l'offerta più vantaggiosa economicamente, accetterà il progetto che gli garantirà più continuità per permettergli di esplodere. 17 anni e un futuro da protagonista davanti, la Juve studia Isak Bergmann Johannesson, la nuova stellina del calcio islandese.