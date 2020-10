8









Maglia dello Sporting Lisbona, treccine sulla testa e si ispira a Cristiano Ronaldo. Ma Joelson Fernandes non è uno come tanti, perché il ragazzo classe 2003 ha talento da vendere e caratteristiche simili a CR7. Per informazioni chiedere all'Equipe, che l'ha considerato uno dei migliori giovani in circolazione insieme a gioiellini come Ihattaren del Psv e il talento del Barcellona Ansu Fati. Fernandes gioca esterno d'attacco a sinistra per rientrare e calciare di destro, la Juventus lo tiene sotto osservazione e secondo quanto riportato dal padre/agente sul giocatore ci sono tutti i club europei.



LA CLAUSOLA - Sul tavolo dello Sporting sono già arrivate offerte importanti da parte di Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool, Barcellona, Ajax e Manchester City. Il contratto in scadenza nel 2022 fa tremare i portoghesi che potrebbero perderlo a zero, e quella clausola rescissoria di 45 milioni di euro spinge i top club a valutare bene l'affare. Per il ragazzo potrebbe aprirsi un'asta, del resto è un predestinato: a 15 anni si allenava già con la prima squadra dopo aver brillato in un derby nella formazione giovanile. Si è presentato tra i grandi con un biglietto da visita da 16 gol in 32 partite giocando sotto età con l'Under 17 dello Sporting. Mica male il ragazzo.



CARATTERISTICHE - Nel frattempo a Lisbona Silas ha preso il posto di Keizer in panchina ma la gestione di Joelson non cambia: il ragazzo si allena con la prima squadra e intanto gioca con l'Under 23. Sognando Ronaldo. Chiodo fisso dell'esterno da quando è arrivato in Portogallo a 11 anni dalla Guinea-Bissau. Forte nell'uno contro uno, chi lo conosce bene assicura che è un giocatore esplosivo e in grado di inventarsi la giocata. "Nessuno sarà in grado di ritardare chi è nato per vincere" è la frase con la quale si presenta il talentino portoghese sul suo profilo Instagram. Personalità e ambizione, la Juve studia quello che in Portogallo è già considerato il 'nuovo Ronaldo'.